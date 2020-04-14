Комаровский прокомментировал связь между сексом и распространением коронавируса

Киев, 14 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков о связи секса с распространением коронавируса. Популярный доктор в очередной раз посоветовал всем придерживаться режима самоизоляции.

Последние выпуски Комаровского на его канале в YouTube посвящены COVID-19. В своих видео он отвечает на вопросы подписчиков и дает советы, как уберечься от заражения. Один из фоловеров поинтересовался у педиатра, правда ли, что «занятия сексом повышают иммунитет, и как следствие, снижается риск развития коронавируса».

«Давайте рассмотрим две ситуации. Есть две пары. Одна шастает по супермаркетам. А вторая дома спокойно занимается сексом. Для какой из двух пар риск подхватить коронавирус выше? Понятно, для тех, кто занимается глупостями, в смысле ходит по супермаркетам. Делайте правильные выводы», — не без иронии ответил врач.

Ранее Комаровский ответил на вопрос, может ли коронавирус вызвать длительные хронические болезни. Как пояснил доктор, существует два различных вида вирусов. Так называемые РНК-вирусы и ДНК-вирусы. Первые из них отличает то, что они вызывают острые заболевания, но у которых есть начало и конец. ДНК-вирусы могут забраться в клетку и на протяжении долгого времени находится там, не убивая организм. Именно подобные вирусы вызывают герпес или гепатит B. Однако новый тип инфекции, охватившей мир, относится к РНК-вирусам.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свыше 40% новых зараженных коронавирусом имеют бессимптомное течение заболевания, передавала «Газета.ру». Она уточнила, что среди выявленных инфицированных за последние сутки 22% имеют внебольничные пневмонии, 25% — острые респираторные вирусные заболевания и почти 41% вовсе не имеют симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.