حصاد أخبار سوريا في 13 أبريل/نيسان: مسلحو «هيئة تحرير الشام» يواصلون إغلاق الطريق السريع M-4ومسلحون يقتلون مقاتلا مواليا لتركيا في الرقة

سوريا، 13 أبريل. يواصل مقاتلو «هيئة تحرير الشام» الإرهابية وحلفائهم في إدلب قطع الطريق السريع «M-4» وتواصل الحكومة السورية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا»

يواصل مقاتلو هيئة تحرير الشام إغلاق الطريق السريع « M-4 »

يواصل مقاتلو هيئة تحرير الشام الإرهابية والجماعات المتحالفة معها، إغلاق الطريق السريع M-4، الذي تمر عبره الدوريات المشتركة للجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية، ونظم المسلحون معسكرا على جزء من الطريق السريع بالقرب من مدينة النيرب، وأجبروا المدنيين على الذهاب إلى هناك، وبدأ الجيش التركي بتفريق المتظاهرين. ونشر فيديو عن عملية تفريق المتظاهرين من قبل مصدر عسكري على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»(MediaFourmSy).

ومن المعلوم أن الإرهابيون المتشكلون حول تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي ليسوا أول من يرتب استفزازات بمشاركة المدنيين، حيث يسعى المسلحون بهذه الطريقة إلى تعطيل عملية السلام في سوريا

مسلحون مجهولون يطلقون النار على مسلح موالي لتركيا في الرقة

في الجزء الشمالي من الرقة قُتل أحد المسلحين الموالين لتركيا، حيث أطلق مجهولون الرصاص على أحد أعضاء جماعة «فيلق المجد» في سوق في مدينة تل أبيض، وبعد ذلك، رفعت قوات التشكيل المسلح حالة التأهب إلى القصوى.

ويُعتقد أن أعضاء مجموعات العصابات الكردية المتطرفة، مثل حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب، قد يكونون متورطين في قتل المسلح الموالي لتركيا، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون السكان المحليين قرروا مقاومة المسلحين

ويذكر أنه في نهاية الشهر الماضي دخلوا في مواجهة مسلحة مع «فيلق المجد» في بلدة السكرية، بعد أن حاول أعضاء الجماعة سرقة أغنام منهم، ونتيجة الاشتباكات، أصيب ثمانية أشخاص

اندلاع اشتباكات على خط التماس بين العصابات الكردية والجماعات الموالية لتركيا في حلب مرة أخرى

في شمال غرب محافظة حلب، وقعت اشتباكات مرة أخرى على الخط الفاصل بين العصابات الكردية والجماعات الموالية لتركيا.

أطلق عناصر من «قوات تحرير عفرين» الكردية صاروخا على إحدى نقاط التفتيش المتحالفة مع تركيا على مشارف مدينة عفرين، وتم نشر فيديو الهجوم على منصة التواصل الاجتماعي تويتر من قبل المستخدم

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة جنود أتراك، نتيجة لقتال المسلحين الأكراد في منطقة شيراوا

تطهير شوارع دمشق وحلب لمنع انتشار فيروس «كورونا»

أعلنت وكالة الأنباء «سانا» أن الحكومة السورية تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من خطر انتشار فيروس «كورونا»، والتطهير مستمر في شوارع دمشق وحلب. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم نقاط بيع متنقلة للخضروات والفواكه من أجل دعم المواطنين الذين يحترمون الجحر الصحي.

وفي محافظة السويداء، شارك متطوعون من جمعية الهلال الأحمر العربي السوري الخيرية في تنظيف الشوارع، وقبل يومين، تم تمديد الحجر الصحي في المدارس والجامعات حتى 2 مايو، كجزء من الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس،