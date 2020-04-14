Несколько сотрудников Большого театра заразились COVID-19

Москва, 14 апреля. У нескольких сотрудников Большого театра тесты на коронавирус показали положительные результаты, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Представитель театра сообщил порталу, что никаких симптомов у сотрудников не было. Однако тесты показали положительные результаты. После этого было принято решение отстранить их от концерта «Мы вместе». Сейчас все они находятся дома на самоизоляции.

В организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что COVID-19 был обнаружен у 34 сотрудников.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. Актеры и музыканты самых разных стилей и направлений выразили благодарность всем медработникам, задействованным в борьбе против коронавируса, а также волонтерам, передавала «Газета.ру». Концерт проходит без зрителей, в нем принимали участие помимо прочих актеры Александр Петров, Владимир Машков и многие другие.

Вечером в понедельник сообщалось, что в Москве за сутки скончались 13 пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус. Днем 13 апреля в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах.

В оперштабе также сообщили, что число мест для пациентов с COVID-19 в Москве увеличится до 21 тыс. Как передавал RT, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирус.