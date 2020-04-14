Доктор Комаровский объяснил, может ли коронавирус стать хроническим

Москва, 14 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, может ли коронавирус вызвать длительные хронические болезни. По словам медика, SARS-CoV-2 на это не способен, в отличие от гепатита B или герпеса.

Как пояснил Комаровский, существует два различных вида вирусов. Так называемые РНК-вирусы и ДНК-вирусы. Первые из них отличает то, что они вызывают острые заболевания, но у которых есть начало и конец.

После попадания в клетку вирус рано или поздно выходит наружу, клетка погибает, а вирус попадает в кровь, сталкивается с иммунной системой, которая уничтожает его.

В свою очередь ДНК-вирусы могут забраться в клетку и на протяжении долгого времени находится там, не убивая организм. Именно подобные вирусы вызывают герпес или гепатит B. Однако новый тип инфекции, охватившей мир, относится к РНК-вирусам.

«Или мы победили коронавирус, или он победил нас», – сказал Комаровский в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он также сравнил коронавирус с простудой, которая не может длиться бесконечно.

Напомним, ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не паниковать из-за пандемии коронавируса, а помнить, что скоро в стране будут отмечать День Победы. Доктор выразил уверенность, что мы «победим и сейчас, если не будем паниковать».