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Подводник дал россиянам советы, как легко пережить самоизоляцию

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Подводник дал россиянам советы, как легко пережить самоизоляцию

Москва, 14 апреля. Подводник Игорь Курдин дал россиянам практические советы, как легче пережить вынужденную самоизоляцию. По его словам, нужно придерживаться распорядка дня, не конфликтовать с близкими и не забывать об уборке.

«Настоятельно рекомендую всем, кто находится на самоизоляции, как экипаж подлодки, три раза в день делать влажную приборку. Если вы будете регулярно подметать и пылесосить, протирать пыль, а в субботу всей семьей в течение трех-четырех часов организуете большую приборку — это пойдет только на пользу», — заявил РИА Новости председатель Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ капитан 1 ранга Игорь Курдин.

Подводник подчеркивает, что не стоит превращать самоизоляцию в затянувшиеся выходные. Необязательно создавать жесткий распорядок дня, как на подлодке, но самодисциплина крайне важна. Свободное же время можно использовать, к примеру, чтобы приготовить сложное вкусное блюдо.

Кроме того, Курдин отметил, что сложно находиться с другими людьми в ограниченном пространстве. Однако конфликтов следует избегать.

«Единственный способ исправить ситуацию — это набраться сил подойти к человеку и постараться разрешить возникший конфликт. Невозможно находиться плечом к плечу и чувствовать какую-то неприязнь. Здесь может быть только один совет: на самоизоляции нужно более терпимо относиться к своим близким, особенно детям, им сейчас сложнее всего», — подчеркнул он.

Подводник дал россиянам советы, как легко пережить самоизоляцию

По его словам, на современных подлодках есть мини-спортзалы с беговыми дорожкам, но здесь есть ограничения на занятия с большими нагрузками из-за большого расхода кислорода. Дома таких ограничений нет, поэтому физкультура «поможет пережить изоляцию».

Ранее исследователь Арктики и Антарктики Борис Соловьев рассказал, как полярники приспосабливаются к изоляции, и дал несколько советов россиянам. В первую очередь полярник советует самоизолированным не бояться замедлиться. А после это стоит найти себе занятие. К примеру, начать новый необычный проект. Или же можно заняться тем, что раньше не получалось. 

Соловьев также советует не ссориться с окружающими, максимально соблюдать график и не распускаться. 

Подводник дал россиянам советы, как легко пережить самоизоляцию

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Источник: РИА Новости
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