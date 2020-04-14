Оперштаб Москвы готовится к дефициту коек в местных госпиталях

Москва, 14 апреля. В перепрофилированных госпиталях Москвы может возникнуть дефицит коек из-за увеличения числа зараженных коронавирусной инфекцией в городе. Такой прогноз сделал оперштаб по распространению COVID-19.

Для стабилизации обстановки в ближайшие 10 дней в столице изменять профиль работы еще 24 городских стационара. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. До этого инфицированным диагностировали двустороннюю пневмонию. Возраст больных составил от 29 до 80 лет. При этом самая молодая пациентка имела синдром Дауна, пишет «Газета.ru».

Согласно последним данным, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.