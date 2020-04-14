Bloomberg заявил об «уступке», на которую пришлось пойти России в нефтяной сделке

Москва, 14 апреля. Из-за пандемии коронавируса России пришлось «пойти на уступки» по нефтяной сделке, сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Источник агентства заявил, что заключенное ранее соглашение ОПЕК+ стало компромиссом для преодоления кризиса. При этом он отметил, что РФ была якобы вынуждена договариваться в неблагоприятных условиях.

ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти 12 апреля после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, передавал RT. Он отметил, что если произойдет нечто похожее, то энергетическая промышленность вновь станет сильной после окончания пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее пояснил, что договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, без них глобальную экономику ждет хаос. Также Песков сообщил, что лидеры России, США и Саудовской Аравии условились продолжать общение по теме энергетических рынков, если этого потребует ситуация.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться, передавала «Газета.ру». Он также сообщил, что российские нефтяные компании поддержали сделку ОПЕК+. Они готовы предпринимать радикальные меры по снижению добычи в ближайшие два месяца.