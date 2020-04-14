Арт-директор «Поволжских сезонов» рассказала о состоянии модельера Васильева

Самара, 14 апреля. Дизайнер-модельер Мария Казак, являющаяся арт-директором «Поволжских сезонов» историка моды Александра Васильева, рассказала о состоянии здоровья модельера.

Ранее телеведущий Александр Васильев попал в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией. У Васильева был взять тест на коронавирус, но результатов пока нет.

«Мы с ним постоянно на связи. Переписывались все эти выходные. Он в отдельной палате. Уже даже взялся за ноутбук и начал работать», – цитирует Марию Казак KP.ru.

Она также отметила, что «Поволжские сезоны» традиционно проводятся в Самаре осенью с 2001 при участии модельера. Организаторы мероприятия отмечают, что на сегодняшний день они ждут, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в мире. Однако пока что фестиваль не отменяется. По словам Казак, руководство «Поволжских сезонов» также надеется, что болезнь модельера пройдет в легкой форме.

«У него крепкий организм, нет вредных привычек и, насколько я знаю, хронических заболеваний. Так что надеемся, он скоро поправится», – выражает уверенность Мария Казак.

Напомним, ранее Александр Васильев самолично рассказал о госпитализации в больницу в Коммунарке и своем самочувствии. Телеведущий вспомнил, что еще 5 апреля у него появился кашель, а затем стала подниматься температура. Васильев поначалу лечился «бабушкиными» методами — пил чай с лимоном и имбирем, принимал настойку женьшеня, но это не помогло.