В Москве за сутки скончались 13 человек с коронавирусом

Москва, 14 апреля. В Москве за сутки скончались 13 пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус, один из них проходил лечение в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Скончавшимся пациентам было от 29 до 80 лет. В оперштабе уточнили, что «29-летняя пациентка имела синдром Дауна».

Днем 13 апреля в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.

Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому. Как передавала «Газета.ру», число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. В случае ухудшения состояния москвичей госпитализируют.

За минувшие выходные в столице составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом, передавал RT. По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, нарушители «гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом».