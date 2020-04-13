Соловьев ответил Лукашенко, заявившему об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Москва, 13 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии в его стране умерших от COVID-19.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии ни один из зараженных коронавирусом пациентов не скончался от COVID-19. Причиной смерти, по его словам, являются сопутствующие заболевания.

«Тогда можно сказать, что никто в мире вообще не умер от COVID-19», — прокомментировал заявление Лукашенко телеведущий в эфире «Соловьев Live».

Участник программы главврач московской больницы №71 Александр Мясников объяснил, что на фоне заражения коронавирусом могут обостряться другие заболевания. В клиники поступают пациенты по разным причинам, а позднее у них обнаруживается COVID-19.

По данным на 13 апреля, за сутки COVID-19 подтвердилась у 341 человека в Белоруссии, число заражений возросло до 2919, передавал RT. За сутки скончались три человека, в результате чего общее число жертв коронавируса достигло 29. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

В понедельник Лукашенко негативно высказался об освещении событий в республике российскими СМИ. По его словам, речь идет не только об анонимных Telegram-каналах, передает «Газета.ру».