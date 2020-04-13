Российские банки в марте выдали россиянам рекордный объем кредитов

Москва, 13 апреля. В марте жители России получили кредиты почти на 1 трлн рублей. К такому выводу пришли специалисты Frank RG, проанализировав предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг. Специалисты также отметили, что настоящий объем ссуд является рекордным для данного месяца начиная с 2013 года.

По словам экспертов, в марте российские банки выдали кредиты населению на общую сумму 920,6 млрд рублей. Подобный объем сопоставим со спросом, который возникает перед Новым Годом. Так, например, в 2019 году в канун праздника объем выдачи кредитов возрос до 962 млрд рублей.

Как сообщает РБК, в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. Объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд рублей. 329,3 млрд рублей было взято россиянами на ипотеку, что на 15% больше аналогичных ссуд в феврале.

Напомним, ранее правительство установило максимальные размеры для предоставления банками кредитных каникул. Максимальный размер потребительской ссуды для получения кредитных каникул физическими лицами составит 250 тысяч рублей, а для физлиц с лимитом кредитования 100 тысяч рублей. При этом, для индивидуальных предпринимателей его размер будет равен 300 тысячам, пишет «Газета.ru».