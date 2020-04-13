Цеков назвал неадекватным «прогноз» Турчинова по возвращению Крыма и Донбасса

Симферополь, 13 апреля. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса. По словам российского политика, скорее Украина войдет в состав России, чем получит полуостров обратно.

Турчинов в интервью «Обозревателю» заявил, что у Киева есть возможность вернуть Крым. По его словам, Россия унаследовала от СССР «генетические болезни саморазрушения», поэтому «в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым».

«Турчинов всегда был неадекватным человеком, который неспособен объективно оценить ситуацию. Нынешнее его заявление лишь тому подтверждение», — заявил в беседе с РИА Новости Цеков, напомнив, что именно Турчинов был одним из тех, кто привел Украину к фактическому разрушению.

Российский сенатор выразил уверенность, что «мечты Турчинова останутся мечтами».

«У Украины гораздо больше шансов, на несколько порядков, стать частью России», — резюмировал сенатор.

Ранее, комментируя заявление Турчинова Федеральному агентству новостей, сенатор Владимир Джабаров признался, что просто «поражается, какая злоба у этого человека к России», когда он придумывает такие «бредни» и пытается о них рассказывать. К тому же член Совфеда допускает, что Турчинову придется понести ответственность за создание военного конфликта в Донбассе и за людей, которые погибли в нем. По его мнению, Турчинов «рано или поздно должен бежать с Украины, потому что украинский народ не простит ему то, что он сотворил с этой страной».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам народного референдума, который прошел в соответствии со всеми нормами международного права и уставом ООН. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией». В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска.