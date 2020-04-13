Пилот Сытник прокомментировал встречу в небе истребителей РФ и Польши

Москва, 13 апреля. Появление в небе польского истребителя F-16, попытавшегося «сопроводить» российскую авиагруппу, прокомментировал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По словам эксперта, произошедшее можно считать совершенно обыденным явлением.

Как поясняет Сытник, дело в том, что международное воздушное пространство открыто для всех, поэтому подобные встречи самолетов различных государств являются неизбежными.

«Поэтому нельзя запретить им подлетать к нашей группировке, так же как нельзя запретить летать нашим самолетам. Идут довольно серьезные игры», – цитирует Сытника издание «ПолитПазл».

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день пилоты ВКС РФ хорошо управляются с самолетами и просто «издеваются над бывшими союзниками» из стран, входивших в СССР. Вместе с тем, Польша летает на истребителях, выпущенных в США и Франции.

Сытник также прокомментировал маневр, который совершил польский летчик на высоте около 6 тысяч метров. Напомним, пилот, находясь в небе, выпустил шасси. Как пояснил эксперт, данные действия могли быть вовсе не провокацией или требованием остановиться, а попыткой сбросить скорость. Возможно, иностранный летчик просто не смог успеть за российскими истребителями.

Напомним, видео, на котором запечатлены странные маневры польского F-16, появилось в Сети в понедельник. Кадры были сделаны с борта Ил-38, самолет ВВС Польши пытался совершать сопровождение российской авиагруппы.

Скорость Ил-38 составляет около 450 километров в час. Если отечественные Су-27 легко выдерживают и более меньшие скорости, то западный F-16 с трудом справлялся с этой задачей.

Напомним, ранее Польша заключила контракт на покупку у США 32 истребителей F-35 пятого поколения. Согласно данным польских военных, сумма сделки составит $4,6 млрд. Отмечается, что в соглашение также вошли логистический и учебный пакеты, пишет «Газета.ru».