Во время дистанционного урока в Саратове включили порно

Саратов, 13 апреля. Правоохранители выясняют причину включения порнографического видео во время дистанционного видеоурока с учениками одной из школ Саратова, сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.

Ранее одна из родительниц ученика девятого класса средней школы № 95 рассказала местному агентству «Версия-Саратов», что во время дистанционных занятий через сервис Zoom неизвестный запускал видеоролик с порнографией, что привело к срыву урока. Ситуация повторялась несколько раз.

«В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус», — сообщила РИА Новости Плющева.

По ее словам, администрация школы не смогла самостоятельно разобраться с проблемой, поэтому было написано заявление в правоохранительные органы. По ее словам, школе рекомендовали перейти на другой софт для дистанционных уроков, «где нет возможности включения в общий видеочат».

В полиции подтвердили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Российские школьники последнюю неделю находились на дистанционном обучении в связи с пандемией коронавируса. В понедельник на пресс-конференции, проходившей онлайн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что отменить ЕГЭ, как это предложил один из депутатов ГД, в этом году не получится, «потому что вся система образования заточена на то, что ЕГЭ это некий итог и переход ребенка из школы в вуз или в среднее техническое заведение».

Она также выразила мнение, что в сегодняшней ситуации (переход на дистанционное образование из-за пандемии коронавируса) стала видна «ущербность ЕГЭ» в том виде, в котором он существует сегодня.