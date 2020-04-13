Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 13 апреля

Федеральное агентство новостей публикует сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Черной Африки.

Восточная Африка

На 13 апреля в Восточной Африке ни осталось ни одной страны, в которой не было бы случаев заражения COVID-19.

Маврикий (заражений: 324 | смертей: 9 | выздоровлений: 42)

Ранее премьер-министр страны Правинд Джагнот принял необходимые меры, среди которых введение комендантского часа и ограничение коммерческой деятельности. Передвигаться по улице могут только те граждане, у которых есть разрешения, выданные комиссаром полиции. За нарушение данных правил предусмотрены строгие наказания, в том числе тюремное заключение.

Джибути (заражений: 214 | смертей: 2 | выздоровлений: 36)

Начиная с 24 марта, граждане Джибути находятся на карантине. Власти страны принимают все необходимые меры для борьбы СOVID-19. Примечательно, что вирус был занесен в страну испанским военным.

Кения (заражений: 197 | смертей: 8 | выздоровлений: 25)

6 апреля президент страны Ухуру Кениата ввел запрет на въезд и выезд из Найроби. Ограничения будут действовать три недели. В трех других крупных городах, а именно Момбаса, Килифи и Квале, аналогичные ограничения вступили 8 апреля. Также в четырех округах страны, где были зафиксированы случаи заражение COVID-19, запрещено движение пассажирского транспорта.

Руанда (заражения: 126)

На сегодняшний день все пациенты находятся в стабильном состоянии в специализированных медицинских учреждениях. Большинство из них не имеют симптомов, и ни один пациент не находится в критическом состоянии.

Эфиопия (заражений: 74 | смертей: 3 | выздоровлений: 14)

Ранее властями страны были приняты меры, которые включали в себя закрытие границ и ограничение социальных контактов. Также в рамках борьбы с эпидемией опубликован справочник по коронавирусу.

Уганда (заражений: 54)

14 апреля в 12.00 по местному времени состоится обращение президента Уганды Йовери Кагута Мусевени к народу. Режим изоляции заканчивается как раз 14 марта в полночь, в связи с чем представители общественности задаются вопросом, что глава государства намерен делать дальше.

Танзания (заражений: 46 | смертей: 3 | выздоровлений: 7)

13 апреля в своем телевизионном обращении президент страны Джон Магуфули призвал танзанийцев соблюдать режим изоляции и избегать социальных контактов.

Сомали (заражений: 25 | смертей: 2 | выздоровлений: 2)

Согласно указу правительства, комендантский час вступит в силу с 15 апреля и будет действовать с 8.00 до 5.00 по местному времени. Дата отмены комендантского часа пока неизвестна. Комендантский час повлияет на трафик и бизнес. По словам чиновников, это не повлияет на продуктовые магазины, больницы и аптеки.

Судан (заражений: 19 | смертей: 2 | выздоровлений: 4)

11 апреля правительство Судана запретило проезд пассажирских транспортных средств между городами, чтобы остановить распространение коронавируса. Предусмотрено наказание за нарушение режима изоляции, препятствование оказанию медицинской помощи, а также нападение на медицинский персонал.

Центральная Африка

Камерун (заражений: 820 | смертей: 12 | выздоровлений: 98)

Власти страны обязали всех граждан носить маски. Учитывая, что сейчас в Камеруне очень жарко, ношение маски приносит некоторые неудобства. Однако большинство камерунцев предпочитают не нарушать правила. Помимо мер, направленных на сдерживание эпидемии, правительство Камеруна также запустило крупномасштабное производство хлорохина, который якобы способствует лечению COVID-19

ДР Конго (заражений: 235 | смертей: 20 | выздоровлений: 17)

Демократическая Республика Конго занимает второе место в регионе по количеству случаев заражение коронавирусом. Ситуация осложняется низким уровнем безопасности в провинциях Северное Киву и Итури, а также вспышкой лихорадки Эбола.

Габон (заражений: 57 | смертей:1 | выздоровлений: 1)

10 апреля власти страны приняли решение ввести карантин в столице (Либревиль), а также ее окрестностях. Большая часть общественного транспорта не работает, магазины закрыты. Военные и жандармы патрулируют улицы.

Чад (заражений: 18)

В рамках усиления мер безопасности и охраны здоровья ношение маски или альтернативных средств, таких как тюрбан, вуаль и другие становится обязательным. Указ правительства вступит в силу 14 апреля.

Центральноафриканская республика (заражений: 8)

Правительство предпринимает все необходимые меры для борьбы с эпидемией. Работа по организации борьбы с коронавирусом происходит на самых разных уровнях: мобилизуются финансовые средства, запускается местное производство защитных масок, планируется дистанционное обучение детей на время карантина, национальная армия помогает поддерживать порядок на улицах и следит за соблюдением жителями городов мер предосторожности.

Западная Африка

Кот-д'Ивуар (заражений: 574 | смертей: 5 | выздоровлений: 85)

Передвижение по стране ограничено. Жителем столицы (Абиджан) запрещено покидать город.

Нигер (заражений: 529 | смертей: 12 | выздоровлений: 75)

Президент Нигерии помиловал 2,6 тысячи заключенных из-за COVID-19.

Южная Африка

Южная Африка (заражений: 2 173 | смертей: 25 | выздоровлений: 410)

Распространение эпидемии сопровождается высокими уровнем преступности. С тех пор, как 27 марта было объявлено о карантине по всей стране, 148 человек были арестованы и обвинены в преступлениях. Десятки школ были ограблены, разбиты или сожжены дотла. Государственное коммунальное предприятие Eskom сообщило об увеличении количества случаев хищения кабелей и вандализма, что еще больше нарушает и без того перегруженное электроснабжение.

Зимбабве (заражений: 14 | смертей: 3)

13 апреля в 12.00 по местному времени в аэропорту имени Роберта Габриэля Мугабе приземлился самолет AN Ethiopian Airlines, на борту которого находились граждане Зимбабве, прибывшие из Великобритании. Зимбабвийцы призвали власти поставить под обязательный 21-дневный карантин всех пассажиров с целью предотвратить распространение COVID-19.