Террористы обстреляли населенный пункт в сирийском Идлибе

Дамаск, 13 апреля. В Сирии зафиксирован обстрел населенного пункта Мизназ, расположенного в провинции Идлиб. Огонь был открыт со стороны террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Глава ЦПВС также отметил, что с 6 марта на территории Сирии действует режим прекращения огня. В соответствии с ним за прошедшие сутки обстрелов со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. На данный момент между российским ЦПВС и турецкой стороной действует непрерывный канал связи.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации», – прокомментировали в российском ЦПВС.

На сегодняшний день в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта. За прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились. В рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, состоялось совместное патрулирование в провинции Хасака.

Кроме того сообщается, что российские подразделения военной полиции прошли по маршрутам в провинциях Алеппо и в районе населенного пункта Камышлы в Хасаке. Силами военных летчиков была осмотрена территория в районе аэродрома «Квайрес».