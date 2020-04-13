В Госдуме назвали причины увеличения выплат медикам до 50 миллиардов рублей

Государство чутко относится к стоящим на передовой борьбы с эпидемией COVID-19 медикам и щедро доплачивает за время и риски, которым те подвергаются. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так собеседница ФАН прокомментировала новость о распоряжении премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина выделить на стимулирующие выплаты медицинским работникам 50 миллиардов рублей. В зависимости от рода деятельности и квалификации адресатов материальной помощи она составляет: для врачей в стационарах - по 80 тысяч рублей, для санитаров и медсестер — по 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — по 25 тысяч рублей; для врачей на каретах скорой помощи» — по 50 тысяч рублей, для остальных сотрудников бригады — по 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее объем выделенной государством материальной поддержки на эти же цели составлял всего 10 миллиардов рублей — то есть в 5 раз меньше. Бессараб объяснила, почему сумма была увеличена.

«Я думаю, правительству потребовалось время, чтобы произвести расчет количества медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечением больных — тогда и стало понятно, что размер материального стимулирования следует увеличить, — считает депутат. — Мы еще, к сожалению, не вышли на так называемый пик заболеваемости, поэтому, как сказал сегодня президент РФ Владимир Путин, используя военную терминологию, необходимо «мобилизовать» все возможные людские ресурсы на битву с эпидемией. Я полагаю, что в их числе будут студенты старших курсов медицинских вузов».

Парламентарий уверена, что для учащихся будет крайне полезно поработать в реальных «полевых» условиях: таким образом, они получать необходимые навыки, а Россия — крайне квалифицированных многопрофильных специалистов, прошедших закалку в экстремальных ситуациях. Также Бессараб не смогла не отметить оперативность и своевременность действий премьера Мишустина.

«Я очень рада, что правительство не стало торговаться, — сказал собеседница ФАН. — Как депутату мне хорошо известно, как сложно иногда бывает принять тот или иной закон: какая бы правильная и справедливая инициатива не была бы тобою предложена, тебе было необходимо провести массу согласований по определению источников ее финансирования. И ни в коем случае нельзя было использовать для них накопленные стратегические запасы! Но теперь ситуация изменилась: настало то самое время, когда необходимо мобилизовать все силы и перестать экономить. В этом плане правительство показывает безусловное выполнение поручений президента и готовность вкладывать в здоровье нашего населения».

Напомним, по состоянию на 13 апреля, всего в мире выявлено 1 849 743 случая заболевания COVID-19. При этом 430 174 человека вылечились, а 115 037— погибли. Число заболевших в России — 18 328 (1 470 выздоровели, 148 умерли).