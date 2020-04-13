Западные СМИ продолжают нагнетать обстановку в публикациях про борьбу с COVID-19 в РФ

Москва, 13 апреля. Западные СМИ продолжают освещать эпидемиологическую ситуацию в России под своим углом, порой замалчивая еще более тяжелую обстановку в своих странах.

Издание «ПолитРоссия» собрало дайджест публикаций иностранных СМИ о борьбе с коронавирусом в России.

Русскоязычная служба немецкого DW представила репортаж о потерявших работу россиянах. В материале рассказывается, как бармен из Петербурга и детский аниматор планируют осваивать новые профессии с возможностью удаленного заработка.

Автор публикации делает упор на том, что молодые люди не верят в помощь властей. Однако стоит обратить внимание хотя бы на то, что правительство РФ запустило ресурс «Открытое образование», где размещены бесплатные курсы по разным специальностям.

При этом в самой Германии ситуация гораздо более плачевная, согласно прогнозам, работу могут потерять свыше двух миллионов граждан страны.

Британская BBC вновь нагнетает обстановку по поводу якобы тотальной слежки за жителями Москвы с помощью системы «Умный город». Однако ранее телеканал сообщал об аналогичных мерах как в самой Британии, так и в других странах.

Американское издание The National Interest попыталось сделать беспристрастный обзор российских мер по борьбе с COVID-19. Так, по словам политолога Джуди Твигг, среди преимуществ России большое количество коек, быстро возросшее благодаря действиям властей. Эксперт также отметила, что правительство РФ приняло своевременные меры, благодаря чему эпидемиологическая ситуация хоть и ухудшается, но не настолько плачевна, как в США.

В качестве недостатка России западные аналитики называют значительное число возрастных медиков, которые относятся к группе риска. Отмечается, что обстановка в Италии и Испании начала резко ухудшаться, когда работники здравоохранения начали массово заражаться коронавирусной инфекцией. В целом же американские обозреватели дают для РФ оптимистичный сценарий.