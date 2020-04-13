Малолетних узников концлагерей могут приравнять к ветеранам Великой Отечественной

Москва, 13 апреля. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко сообщил Федеральному агентству новостей о подготовке законопроекта, где будут четко прописаны права малолетних узников концлагерей на получение государственной соцподдержки по аналогии с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

«Еще до начала карантинных мероприятий у нас состоялась встреча с узниками концлагерей с моего округа. Несмотря на то, что по закону о ветеранах они должны иметь право на ту же поддержку, что и участники ВОВ, эти права им зачастую приходится доказывать через суд, причем не всегда это удается, потому что отдельного федерального законодательства по ряду пунктов для них не прописано. При этом, после перенесенных испытаний многие из них стали тяжело больными людьми, а то и инвалидами, еще в трудоспособном возрасте, не сумев заработать хороших пенсий. Закон, который защитит их права, очень нужен, и я буду за него бороться», – пояснил свою инициативу Марченко.

Депутат намерен вынести законопроект на рассмотрение в Госдуме, как только парламент вернется в обычный рабочий режим.

Напомним, недавно Евгений Марченко призвал товарищей по партии «Единая Россия» тратить часть зарплат на нужды жителей своих округов. Команда парламентария уже развезла несколько десятков продуктовых наборов для жителей Северного округа Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо многодетных семей, пенсионеров и инвалидов Марченко посетил шестерых узников концлагерей.