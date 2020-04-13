Российские военные следят за вошедшим в Черное море ракетным эсминцем США

Севастополь, 13 апреля. Силы и средства Черноморского флота ВМФ России взяли на сопровождение американский эсминец «Портер» (USS Porter), который вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с начала 2020 года американские боевые корабли дважды входили в акваторию Черного моря. Так, в начале февраля в Черное море вошел эсминец «Росс» (USS Ross) ВМС США, который оснащен многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. При этом в Пентагоне отметили, что появление американского эсминца в Черном море направлено на «укрепление отношений с региональными партнерами».