Доктор Мясников призвал россиян не паниковать из-за COVID-19 в преддверии Дня Победы

Москва, 13 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не паниковать из-за пандемии коронавируса, а помнить, что скоро в стране будут отмечать День Победы. Доктор выразил уверенность, что мы «победим и сейчас, если не будем паниковать».

«Смотрю ТВ и мелькнули кадры военной хроники. И защемило — конец апреля, преддверие Дня Победы, обычно по всем программам в это время — фильмы, концерты, военные песни и хроника. А сейчас — «Его темнейшее величество Царь-Ковид»!!! А я-то знаю, что король-то голый!!! И многие знают», — посетовал в своем Telegram-канале Мясников.

Он подчеркнул, что россияне — народ, который отдал десятки миллионов жизней за Победу. И сейчас «потомков победителей» не испугает COVID-19, которого врач назвал «букашкой».

В преддверии Дня Победы он призвал российские телеканалы перестать сеять истерику, а больше показывать фильмы и концерты, посвященные «национальному, кровному Празднику».

«Мы люди сознательные, мы и так дома посидим, не надо нас «кошмарить»! Еще раз — мы потомки победителей, мы такой народ! <...> Победим и сейчас. Если не будем паниковать», — резюмировал Мясников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о переносе или изменении формата празднования Дня Победы не принимались, передавала «Газета.ру». Он подчеркнул, что празднования «будут обязательно», возможно только перенесут дату.

Позднее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 9 Мая ситуация вокруг COVID-19 может не стабилизироваться полностью. Она пояснила, что ограничительные меры не будут полностью сняты ко Дню Победы. По ее словам, режим самоизоляции принесет свои плоды 14–16 апреля. Еще примерно через две недели станет очевидным эффект от мер по разобщению населения.