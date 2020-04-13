Лавров обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с главой МИД Египта

Москва, 13 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор с коллегой из Египта Самехом Шукри, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что министры обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке.

«Был проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая ситуацию в Сирии и Ливии, а также положение дел в палестино-израильском урегулировании», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдное стремление на укрепление взаимодействия в «урегулировании существующих в регионе конфликтов».

Кроме того, главы дипломатических ведомств затронули ряд прочих вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Сирии с госсекретарем США Майком Помпео. Дипломаты также уделили внимание пандемии коронавируса, сообщало Федеральное агентство новостей.

Лавров начал дипломатическую карьеру в 1972 году после окончания МГИМО. Выпустившись из вуза, он четыре года проработал в советском посольстве в Шри-Ланке, об этом периоде жизни Лавров рассказал в эфире телеканала «Россия 1». В свободное от работы время он с коллегами играл в футбол, волейбол и смотрел в клубе при диппредставительстве отечественные фильмы, передает канал «360».