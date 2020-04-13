Москва, 13 апреля. Порядка 40% инфицированных коронавирусом пациентов не испытывают никаких симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что из 2558 новых пациентов с коронавирусом у 1040 человек не проявляются симптомы. При этом у 22% из них заболевание протекает в форме легкой пневмонии, у 25% в виде респираторной вирусной инфекции. 40% не имеют каких-либо клинических симптомов.

«То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — подчеркнула Попова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались. Более 1,5 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.