حصاد اخبار ليبيا, 13 أبريل: حكومة الوفاق الوطني الليبي نشرت أدلة على نقل مرتزقة أجانب إلى طرابلس ، تركيا تواصل قصف المدنيين

ليبيا 13 أبريل. نشر مسلحو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فيديو على الإنترنت لمرتزقة تشاديين تم نقلهم إلى طرابلس وهم مخمورين. بالإضافة إلى ذلك ، وسط انتشار الوباء ، لا تتوقف تركيا عن نقل المسلحين عبر اسطنبول ، حيث تم تسجيل حالات للوباء بالفعل.

نشرت حكومة الوفاق الوطني الليبي أدلة على نقل مرتزقة أجانب إلى طرابلس

ظهرعلى الشبكات الاجتماعية فيديو دليل على نقل المرتزقة الأجانب إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

نشر مسلحون من حكومة الوفاق الوطني الليبي وهم في حالة سكر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية باللغة العربية يظهر نقل ثلاثة مرتزقة من تشاد إلى العزيزية جنوب طرابلس. تم نشر المحتوى على حساب تويتر من قبل مستخدم موالي للجيش الوطني الليبي.

نذكر أنه على الرغم من تهديد الوباء وجميع الاتفاقات الدولية التي تم التوصل إليها في موسكو وبرلين ، تواصل تركيا نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا. أعلن المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً عن نقل 1500 إرهابي قادم من إسطنبول إلى ميناء طرابلس. وفي الوقت نفسه ، تتجاهل منظمات حقوق الإنسان الدولية حقيقة نقل المسلحين إلى ليبيا ، حيث يغادر المرتزقة سوريا كلاجئين في المخيمات الخاصة ويتم تسجيلهم كمدنيين. ووفقا لأحدث المعلومات ، تمكنت تركيا مؤخرا من إرسال حوالي 7500 مرتزق إلى ليبيا.

تواصل تركيا نقل المسلحين على الرغم من التهديد بالأوبئة

على الرغم من تهديد الوباء وجميع الاتفاقات الدولية التي تم التوصل إليها في موسكو وبرلين ، تواصل تركيا نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

و قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: "أعلنت جميع دول العالم حظراً على النقل الجوي للركاب ، سواء كان شحنًا أو طبيًا أو أي وسيلة نقل أخرى - كل شيء محظور. توقف عمل جميع المطارات. وعلقت الولايات المتحدة آلاف الرحلات - جميعها باستثناء تركيا. من مطار إسطنبول إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة، يواصلون نقل الإرهابيين بكميات كبيرة ويستمرون في استيراد الفيروس التاجي إلينا. هناك عشرة حالات من المرض في مصراتة".

ووفقا له ، فإن قوات الجيش الوطني الليبي تراقب يوميا نقل المسلحين من تركيا. خلال اليومين الماضيين ، قامت سفينة تركية بتسليم 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس. تم تسجيل عدة عمليات تسليم أخرى في 9 و 10 أبريل.

قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي: "تتبعنا طائرة كانت قد اقلعت من مطار معيتية إلى إسطنبول يومي 9 و 10 أبريل ، وطائرة أخرى اقلعت من مطارمدينة غازي عنتاب إلى مطار إسطنبول وجلبت 150 من المرتزقة إلى ليبيا. في حوالي الساعة 10:30 مساءً في 9 أبريل ، حلقت طائرة تقل ما يقرب من 150-160 راكبًا من معيتيقة باتجاه إسطنبول وهبطت في الساعة 01:50 صباحًا. في 10 أبريل ، الساعة 00:30 ، غادر رتل من المرتزقة الإرهابيين منطقة بيت الأمين ، بالقرب من الحدود السورية التركية - مروا عبر نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات الخاصة التركية ، ومن هناك إلى غازي عنتاب. في غازي عنتاب الساعة 01:30 هبطت طائرة عسكرية وأقلعت هذه الطائرة من غازي عنتاب الساعة 02:00 وهبطت في اسطنبول الساعة 03:20. في الساعة 05:00 ، أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية بالمرتزقة من اسطنبول وهبطت في ليبيا في معيتيقة في 08:45 ".

وأشار إلى أن المرتزقة يُنقلون بشكل منتظم ، لكن المجتمع الدولي يتجاهل هذه الحقيقة ، لأن المسلحين الذين يغادرون سوريا يُدرجون كأشخاص في مخيمات اللاجئين - وبالتالي من المدنيين. ووفقا لأحدث البيانات ، وصل حوالي 7500 مرتزق من تركيا إلى ليبيا.

هاجم إرهابيو حكومة الوفاق الوطني مواقع الجيش الوطني الليبي باستخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة

تواصل الجماعات الإرهابية التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، بدعم من أنقرة ، مهاجمة مواقع قوات المشيرخليفة حفتر. ويقوم مسلحو النظام العميل لفايز السراج باستفزازات ضد أفراد الجيش الوطني الليبي ، مما يدفعهم إلى الرد على النيران.

أكد الممثل الرسمي لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو هذه المعلومات على فيسبوك ، داعماً كلماته بصورمعدات الجيش الوطني الليبي الذي احتجزها الإرهابيون في أبو قرين.

واعترف كانونو علناً باستفزازات ضد الجيش الليبي على الرغم من وقف الأعمال القتالية الحالي وقال: "نفذت القوات الجوية لحكومة الوفاق الوطني 12 غارة تم خلالها تدمير العديد من المركبات المدرعة و MLRS Grad وقاذفات الصواريخ".

وفقاً للقائد الميداني لإحدى الجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الاتفاق الوطني ، هيثم فقيه ، بالقرب من قرية قصر بن غشير ، فقد دمر المسلحين شاحنة للجيش الوطني الليبي بالذخيرة. في غضون ذلك ، يواصل أفراد الجيش الوطني الليبي صد الهجمات التي يشنها مسلحوحكومة الوفاق الوطني الموالون لتركيا في منطقة عين زارة.

أفاد أحد مستخدمي تويتر عن تطويق الجماعات المسلحة غيرالشرعية لحكومة الاتفاق الوطني من مصراتة من قبل جنود الجيش الوطني الليبي في أبو قرين بعد أن هاجم المسلحون على الجيش الليبي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، ردت القوات الجوية لقوات خليفة حفتر على هجمات الإرهابيين في أبو قرين وبالقرب من كبري السداد.

كما نجح طيران الجيش الليبي في حل مشكلة تراكم المعدات للجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني جنوب مصراتة على مشارف مدينة تاورغاء. أبلغ مستخدمو تويتر عن استخدام أفراد العصابات الإجرامية لحكومة الوفاق الوطني للمدفعية الثقيلة في اتجاه غوت الشعال وأبو سليم.

ليبيا تسجل زيادة في عدد المرضى بفيروس «كورونا»

ارتفع عدد المرضى المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 25 - من المعروف حاليا أن ثمانية مرضى تعافوا بحلول 6 أبريل، وسجلت حالة وفاة واحدة في 2 أبريل كما نقل موقع «Libya herald».

على الرغم من حقيقة أن جميع دول العالم قد أغلقت حركة الطيران وأوقفت معظمها حركة الركاب، إلا أن تركيا تواصل «نقل العدوى» إلى ليبيا من خلال نقل المقاتلين من إدلب السورية إلى ليبيا عبر اسطنبول، وهو المكان الذي بدأ فيه انتشار الوباء بالفعل – حيث أصبح المرتزقة حاملي فيروس «كورونا». ويذكر أن أول حالة لـ COVID-19 في ليبيا تم تسجيلها في 24 مارس

إن «نقاط استقبال» المقاتلين الأجانب الرئيسية هي طرابلس ومصراتة، وهاتان المدينتان بالذات هما مركز انتشار المرض في ليبيا، وفي هذا الصدد، أعلن رؤساء المناطق المتاخمة لمدينة مصراتة، في نهاية شهر مارس، عن وقف رحلات النقل البري مع المدينة

وهناك صعوبات آخرى لمواطني البلد الذي مزقته الحرب وهو عودتهم إلى وطنهم من الخارج - وأصبح هذا هو جدول الأعمال الرئيسي في اجتماع رئيس الحكومة الليبية في المنطقة الشرقية عبد الله الثني، مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، في بنغازي، كما نقل موقع «Libya Review».

وأعرب الثني عن رغبته في التعاون مع سفارات مختلف الدول والمنظمات الدولية، شريطة أن يحترم الجانب الآخر السيادة الوطنية للبلاد

وأمر الثني وزارة الخارجية بجمع كافة المعلومات اللازمة عن المواطنين الليبيين الموجودين حاليا في الخارج.

وأكد الحويج، بدوره، أن وزارة الخارجية ستعمل على إعادة الليبيين الموجودين في الخارج، شريطة أن تكون مغادرتهم ليبيا قبل 1 يناير 2020، وأن يعبر المواطنون أنفسهم عن رغبتهم في العودة إلى البلاد. سيكون أحد الشروط للعودة إلى الأراضي الليبية هو الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما على الأقل