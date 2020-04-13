Глава ВОЗ назвал шесть условий для снятия ограничений из-за коронавируса

Женева, 13 апреля. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал шесть условий для снятия ограничений из-за коронавируса.

«Меры контроля могут быть сняты, только если будут введены необходимые меры в области общественного здравоохранения, в том числе возможности по отслеживанию контактов», — объяснил он.

Глава ВОЗ заявил, что перед снятием ограничительных мер власти страны должны убедиться, что соблюдаются минимум шесть условий, которые не позволят ухудшить эпидемиологическую обстановку. Прежде всего, передача вируса должна быть взята под контроль. Также система здравоохранения должна выявлять, тестировать и изолировать каждый случай коронавируса.

Гебрейесус заявил о необходимости защитить от новой вспышки медицинские учреждения. Кроме того, должны быть введены превентивные меры на рабочих местах, в школах и других местах общественного пользования и исключена возможность ввоза новых случаев вируса в страну.

«Он [коронавирус] распространяется гораздо быстрее, чем замедляется. Это означает, что ограничительные меры должны сниматься постепенно и подконтрольно», — добавил Гебрейесус.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.