Лолита рассказала о своем новом «молодом» любовнике

Москва, 13 апреля. Российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о своем новом любовнике.

Лолита призналась, что быстро нашла себе нового мужчину после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. По словам певицы, новый избранник является солидным и успешным мужчиной, который способен обеспечить ее всем необходимым. При этом Милявская не стала называть его имя, отметив, что не хочет торопить события.

«Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Мне 56, ему 48, немного моложе. Но дед мне не нужен. Я еще не настолько стара, чтобы спать с дедом!» — сказала Милявская в интервью Ольге Бузовой.

Певица также добавила, что ее мужчина «завис на карантине в другой стране», поэтому они не виделись на протяжении последних 20 дней.

В июле 2019 года Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться. Лолита призналась, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула».