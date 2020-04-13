Лазарев удивил подписчиков Instagram новой «стрижкой»

Москва, 13 апреля. Российский певец Сергей Лазарев разместил в своем блоге в Instagram необычную фотографию, которая удивила фанатов артиста. Музыкант предстал перед своими подписчиками лысым.

Необычный снимок Лазарев опубликовал в stories. К фотографии он прикрепил опрос, спросив, нравится ли его подписчикам новый имидж. Вслед за этим он опубликовал фотографию, на которой у певца были уже длинные волосы и густая борода, показав тем самым, что снимки были сделаны с помощью обработки в программе-редакторе.

«Вернулся к чубу на голове, так как единственный способ подстричься в самоизоляции – под машинку! Может психануть и налысо? Что думаете?» – задал вопрос Лазарев.

Напомним, ранее другая звезда российского шоу-бизнеса Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram-аккаунте, как проводит время во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Своим подписчикам она посоветовала «секретную» диету.

Танцовщица заявила, что из-за вынужденного нахождения дома ее рацион особо не изменился. По ее словам, она по-прежнему ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят овощной острый суп и немного отварной курицы без соли.

Она также призвала поклонников особо не наедаться в период самоизоляции, «чтобы не набрать вес без движения».