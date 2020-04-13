Чулпан Хаматова оценила идею установить премии для учителей по аналогии с врачами 

Санкт-Петербург, 13 апреля. Медицина и образование должны быть приоритетом в любой стране, и в условиях пандемии учителя вправе рассчитывать на премии. Об этом во время онлайн пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявила актриса и председатель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир под названием «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». Модератор дискуссии, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев отметил, что многие педагоги после перехода на дистанционное обучение отметили, что нагрузка на них возросла кратно, а значит следует рассмотреть опрос о некоторых доплатах.

«Я считаю, что медицина и образование должны быть приоритетами в нашей стране, вообще в любой стране, которая считает себя цивилизованной. Эти люди должны получать самые большие зарплаты», — согласилась с учителями Хаматова.

Она добавила, что вопрос о премиях в таких условиях действительно важен.

«Конечно. У них и так были небольшие зарплаты. И сейчас нужно хотя бы поддержать их», — резюмировала Хаматова.

Модератор дискуссии спрашивал всех гостей онлайн-эфира, не стоит ли установить надбавки для учителей по аналогии с врачами. В частности, депутат Госдумы Лидия Антонова подчеркнула, что нынешняя ситуация прибавила учителю работы, которую раньше он не выполнял в жестком режиме до этого. Она пообещала рассмотреть этот вопрос с коллегами.

Председатель комитета Совфеда по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова также допустила возможность увеличения зарплат для учителей, но не всех. По ее мнению, «можно было бы премировать и поддержать тех педагогов, которые оказались наиболее подготовлены».