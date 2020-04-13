Тестирование выявило иммунитет против COVID-19 у 7% московских медиков

Москва, 13 апреля. Около 7% московских медиков имеют иммунитет против коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О первых результатах тестов на антитела она рассказала на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«У нас есть первые результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы, медицинских работников, и здесь, или к сожалению, или к счастью, могу сказать, что только 7% из них имеют иммунитет», — заявила Попова.

По ее словам, полученные результаты говорят о том, что медики качественно выполняют все требования по профилактике заболевания.

Руководитель Роспотребнадзора также отметила, что с 14 апреля в Москве будет запущено массовое тестирование медработников.

О регистрации новой тест-системы, определяющей антитела к пневмонии COVID-19, стало известно 10 апреля. Отмечается, что новый тест способен выявлять уже переболевших коронавирусом в ретроспективе. С помощью него медики смогут изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин.

По последним данным, в Москве обнаружено 11,5 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 837 пациентов, погибли 82.