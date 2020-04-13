Чулпан Хаматова рассказала про дистанционное обучение своих детей

Москва, 13 апреля. Известная российская актриса Чулпан Хаматова не вмешивается в учебный процесс своих детей даже в условиях самоизоляции. Об этом артистка рассказала в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» об итогах дистанционного обучения.

По ее словам, с приложением Zoom и платформой, которая обеспечивает ведение электронного дневника часто случаются технические неполадки.

«Все висит, очень много времени уходит, чтобы войти в конференцию, услышать нормальный звук и потом увидеть видео. Мы входим по три-пять раз», — рассказала актриса.

Она также высказала мнение, в каком случае для ребенка необходимо нанимать репетитора.

«Репетитор нужен ребенку, который занимается с утра до ночи и что-то не понимает. А когда нет мотивации, то я не верю, что может помочь репетитор, он сделает только хуже», — отметила Хаматова.

Ранее министерство просвещения разрешило российским школам досрочно завершить учебный год для 1-8 классов. При этом неосвоенная часть образовательной программы будет перенесена на следующий учебный год, а итоговые оценки за текущий год будут выставлены по результатам первых трех четвертей.

Кроме того, ведомство предложило перенести сроки сдачи ЕГЭ на две недели. Сдача экзамена начнется 8 июня.