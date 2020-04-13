Кадыров призвал прекратить античеченские фейки «Эха Москвы» о коронавирусе

Грозный, 13 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил издание «Эхо Москвы» в «провокационной и античеченской деятельности».

Глава республики отметил, что журналисты «Эха Москвы» устроили «наглую и бессовестную травлю», которая направлена против чеченского народа.

«Я и мой чеченский народ на пороге большой беды, связанной со стремительно развивающейся пандемией коронавируса, справедливо хотим знать, что происходит в нашей стране. До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Эхо Москвы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончалось более 114 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

При этом некоторые СМИ и представители российской либеральной общественности распространяют недостоверную информацию об эпидемии коронавируса на территории России. Либералы пытаются посеять панику среди жителей РФ, используя фейки о коронавирусе. Распространением недостоверной информации активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, в этой деятельности замечены сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое финансируется Ходорковским.

В конце марта Следственный комитет России начал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и лиц по факту распространения фейков об эпидемии коронавируса в России.