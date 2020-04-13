Жительница Бергамо рассказала, как в Италии под гимн России встречают наших медиков

Живущая в итальянской провинции Бергамо Наталья Лукина рассказала, что бригаду российских медиков в домах для престарелых встречают с российским флагом и включают гимн РФ.

Наша соотечественница в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей также сообщила, что в Бергамо, оказавшейся в эпицентре эпидемии, в знак огромной благодарности российским специалистам, помогающим местным бороться с распространением инфекции, говорят «grazie» в аптеках и приветствуют со своих балконов.

«Народ Бергамо и провинции, как итальянцы, так и русскоязычное население, очень рады приезду наших ребят и их неимоверной помощи, — сообщила Наталья. — Бригаду российских медиков в домах для престарелых встречают с российским флагом и включают гимн. Их благодарят на улице и в аптеке, куда они периодически выходят, машут руками в знак приветствия с балконов и окон».

По словам собеседницы ФАН, российские врачи, приехавшие в конце марта в Италию, провели огромную работу, которой сами итальянцы никогда не занимались, в частности — санифицировали и дезинфицировали социальные объекты.

«С открытием полевого госпиталя для больных с коронавирусом бригады российских врачей начали там работу — трудятся рука об руку с итальянскими. Кроме того, русские военные врачи вместе с военными Италии продолжают санификацию и дезинфекцию домов для престарелых, дорог, медобъектов в области Ломбардия, в провинции Бергамо», — уточнила Наталья.

Напомним, что 22-23 марта 2020 года Министерство обороны РФ отправило в Италию девять самолетов Ил-76 с примерно 100 специалистами, в том числе — врачами, средним, младшим медперсоналом и вирусологами РХБЗ, а также оборудованием, в том числе мобильными авторазливочными станциями для дезинфекции. Российские специалисты приземлились в 30 км от Рима на авиабазе «Практик де Маре».

Решение об оказании помощи Италии в борьбе с распространением COVID-19 было принято президентом РФ 21 марта во время разговора с председателем Совета министров этой страны Джузеппе Конте.

На тот момент Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса, обогнав Китай. Сейчас больше всего заражаются этой инфекцией и умирают от нее жители США.