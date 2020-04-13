الفساد أسوأ من الإرهاب: ما يعوق الأعمال الروسية في سوريا

"يجب على روسيا ، التي ساعدت سوريا في تحرير نفسها من الإرهابيين ، أن تعيد الآن النظام إلى اقتصاد البلاد الفاسد". هذا ما قالة العالم السياسي إيفان أركاتوف لوكالة الأنباء الفيدرالية.

منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011 ، دعمت روسيا الحكومة الشرعية في دمشق. بفضل دخول الاتحاد الروسي في الصراع السوري في عام 2015 ، تم هزيمة إرهابيي الدولة الإسلامية (داعش - محظورة في الاتحاد الروسي)، وإعادة سيطرة الحكومة على معظم أراضي سوريا ، بما في ذلك أكبر مدينة ومركز صناعي في حلب وحقول النفط والغاز في منطقة تدمر.

وبفضل الجهود الدبلوماسية الروسية انضمت الجماعات المسلحة في شمال غرب سوريا إلى وقف إطلاق النار.

ومن المنطقي أن تهيئ دمشق الرسمية جميع الشروط اللازمة للأعمال الروسية ، ولكن هذا لا يحدث.تحدث المحلل السياسي إيفان أركاتوف عن الوضع الاقتصادي الصعب للاتحاد الروسي في الجمهورية العربية السورية.

وقال الخبير "إن حالة الأعمال الروسية في سوريا لا تزال دون المستوى المطلوب. ووضع المسؤولون المحليون مجموعة متنوعة من القيود والعقبات ، ما دام المستثمرون الروس يجلبون الأموال. والمبرر الرئيسي وراء فساد المسؤولين السوريين هو الحرب: فالمشاكل اللوجستية ، والمشاكل الأمنية ، وغير ذلك من الحوادث تنسب عادة إلى الحرب. ولكل هذا ، يطلب السوريون المال. ولكن روسيا فعلت كل شيء لوقف الحرب: دمرت داعش ، وحققت وقفًا لإطلاق النار في إدلب ، لكن للأعمال الروسية بعد كل هذا لم تتحسن.

واكد أركاتوف على أن الحكومة السورية تفضل المزايا التجارية الروسية ، وتجلب رجال الأعمال الروس بكل طريقة ممكنة ، ولكن في الواقع لا توجد أعمال روسية في سوريا. وخلال فترة التفاعل بأكملها ، لم يخلق الجانب السوري مناخا تجاريا مواتيا. وأضاف أن الطبيعة الفاسدة للاقتصاد السوري الحديث هي ما تعوق ذلك.

“الفساد في سوريا ، وخاصة على المستوى الحكومي ، هو أحد أكبر المشاكل بالنسبة لروسيا. نحن نستثمر مبالغ كبيرة من المال في الاقتصاد السوري ، لكننا لا نشهد نتائج. يبدو أن كل الاستثمارات التي تستثمرها روسيا في سوريا تذهب إلى جيب شخص آخر.

ويجب أن نفهم أيضا أن سوريا بلد غير متجانس. وهناك عدة عشائر من الأسر العربية في السلطة ، وعشيرة الأسد - أي أسرة الرئيس السوري - ليست الوحيدة في السلطة. وهناك عشيرة مخلوف - وهي أسرة غنية ومؤثرة و كثيرا ما يؤخذ رأيها في الاعتبارعند إعداد القرارات السياسية والاقتصادية في دمشق. فهناك عماد خميس - وزير الطاقة السابق الذي أصبح رئيس الوزراء السوري ، ولكنه لا يزال يشرف على هذا المجال. وقال العالم السياسي للوكالة إن هناك أيضا مسؤولين صغار غارقين في الفساد.

وأشار الخبير إلى كلمات بشار الأسد نفسه. قبل عام ، قال الرئيس السوري إن الفساد أسوأ من الإرهاب.

و لخص إيفان أركاتوف "ولكن الأسد غير قادر على التعامل مع أي منهم — فهو يفتقر إلى الإرادة السياسية والتصميم على مواجهة النظام العشائري القائم. والنتيجة واضحة: يتعين على روسيا أن تعيد النظام إلى الاقتصاد السوري ، الغير صالح بسبب الفساد. وإذا كان الفساد أسوأ من الإرهاب ، فيتعين على روسيا إذن أن تهزم الفساد في سوريا بنفس الطريقة التي هزمت بها الإرهاب".