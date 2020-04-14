Сирия, 14 апреля. Террористы ХТШ организовали протесты под Ан-Найрабом в Идлибе. Курдские боевики подозреваются в организации взрыва в городе Африн. Союзники Турции убили сирийца в Ракке по обвинению в связях с SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке неизвестных северо-западнее Даръа; установили дополнительные блокпосты на въезде в Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: устроила протесты под Ан-Найрабом на востоке Идлиба; задержала высокопоставленного члена «Сирийской национальной армии» в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: попытались демонтировать заграждения на шоссе М-4 в Идлибе; убили одного из жителей в районе Тель-Абьяда, обвинив его в сотрудничестве с курдскими боевиками.

«Фейлак аль-Маджид»: лишилась одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли позиции союзников Турции на северо-западе Алеппо; подозреваются в организации взрыва в городе Африн; заявили об аресте четырех террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; задержали пять сирийцев в окрестностях Ракки.

Провинция Алеппо

Накануне члены курдской группировки «Силы освобождения Африна» вновь прибегли к вылазкам на позиции поддерживаемых Турцией бандгрупп. На видеозаписи, опубликованной Twitter-каналом (r_u_vid), был запечатлен обстрел одного из блокпостов протурецких боевиков на окраинах Африна. Никаких данных о потерях союзников Турции в живой силе или технике до сих пор не поступало.

Позднее появилась информация о взрыве СВУ в административном центре кантона, вину за установку которого также возложили на курдских боевиков. По данным новостного портала Aleppo Media Center, в результате инцидента пострадал один из гражданских лиц.

Между тем к западу от Алеппо активизировались террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих не ее стороне бандгрупп. Боевики нанесли удары по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА), в результате чего, как заявляли оппозиционные СМИ, пострадали двое военнослужащих правительственных сил. Однако официального подтверждения эти данные так и не получили.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня правительственные подразделения разместили несколько дополнительных КПП на окраинах Дейр-эз-Зора. Подобные меры призваны обеспечить проведение более тщательного досмотра прибывающих в город сирийцев в условиях карантина.

«Демократические силы Сирии» (SDF) тем временем продолжили проводить обыски в восточной части провинции в попытке обнаружить укрытия так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Согласно данным официального Twitter-канала формирования (cmoc_sdf), в ходе обследования местности были задержаны четыре джихадиста ИГ. Поддержку в их поиске SDF оказывали ВВС возглавляемой США международной коалиции.

Тем не менее это не позволило предотвратить очередную вылазку террористов. Так, вечером в городе Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора было обнаружено тело мужчины, в убийстве которого подозреваются боевики террористической группировки.

Провинция Даръа

Вылазка неизвестных произошла на северо-западе от Даръа. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), нападение имело место в населенном пункте Аль-Ядуда. В результате был застрелен сотрудник местной службы безопасности. Кроме того, во второй половине дня неподалеку отсюда, в городе Музайриб, был убит один из бывших боевиков вооруженной оппозиции.

В организации обоих налетов подозреваются террористы, в оккупации которых эта территория находилась до операции «Базальт», проводившейся в июне-июле 2018 года. Некоторые из радикалов не смогли смириться с поражением и продолжили вести террористическую деятельность подпольно. Многие военные эксперты уверены, что поддержку им оказывают силы международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней формирований устроили новую провокацию на трассе М-4 поблизости от города Ан-Найраб, прикрываясь при этом мирными жителями. Боевики организовали демонстрации в знак протеста против разбора завалов на магистрали, которые препятствуют патрулированию шоссе объединенными силами ВС Турции и военной полиции РФ. После попытки турецких солдат приблизиться к трассе джихадисты начали кидать в них камни. Поступали сообщения и о перестрелках на данном направлении.

Во второй половине дня противники прибегли к взаимным арестам. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали полевого командира «Сирийской национальной армии», известного под именем Абу Али Джарджаназ. Также были взяты под стражу несколько следовавших с ним боевиков.

В соседней Хаме прогремел взрыв СВУ, заложенного террористами прежде чем отступить в сторону Идлиба. Детонация мины произошла в городе Аль-Хувейз, в результате чего ранения получил один из местных жителей.

Провинция Ракка

В минувшие сутки в городе Тель-Абьяд на севере Ракки был убит один из протурецких боевиков. Как передавал медиапортал SOHR, на местном рынке неизвестные застрелили члена формирования «Фейлак аль-Маджид». Нападение подвигло радикалов привести свои отряды в состояние повышенной боеготовности. В совершении налета подозревались как курдские боевики, так и мирные жители, стычки с которыми у «Фейлак аль-Маджид» произошли в конце прошлого месяца.

Вечером протурецкие боевики задержали и убили мужчину из поселения Хавиджа юго-восточнее Тель-Абьяда, бездоказательно обвинив его в связях с «демократическими силами», передавал медиапортал SOHR.

Поступали данные о рейдах SDF в поселении Хирбет Хадла неподалеку от административного центра провинции. Проведенные обыски обернулись задержанием пяти сирийцев, которым было предъявлено обвинение в связях с протурецкой «Сирийской национальной армией». Арестованных доставили в город Ат-Табка для дальнейшего расследования.

Стало известно, что десятки турецких служащих были помещены на карантин в Тель-Абьяде, после того как в рядах «Сирийской национальной армии» выявили несколько боевиков, инфицированных вирусом COVID-19.

В деревне Хамарат неподалеку от административного центра провинции была найдена братская могила жертв «Исламского государства». Эксперты полагают, что в ней содержатся около 200 тел. Личность погибших должна быть установлена в ближайшие несколько дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.