Волынец объяснила, почему не стоит ждать отмены ЕГЭ в 2020 году

Санкт-Петербург, 13 апреля. Председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что в ближайшие несколько лет ЕГЭ должен быть заменен другим экзаменом, поскольку он не является объективной оценкой знаний. При этом она добавила, что в этом году отмены данного экзамена ждать не стоит.

На пресс-конференции, проходившей онлайн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Волынец напомнила, что ранее депутат Госдумы РФ Олег Смолин предложил в этом году отменить ЕГЭ.

«Отменить ЕГЭ в этом году не получится, потому что вся система образования заточена на то, что ЕГЭ это некий итог и переход ребенка из школы в вуз или в среднее техническое заведение», — считает Волынец.

Она также выразила мнение, что в сегодняшней ситуации (переходе на дистанционное образование из-за пандемии коронавируса) стала видна «ущербность ЕГЭ» в том виде, в котором он существует сегодня.

Волынец подчеркнула, что «объективная аттестация предполагает, что ребенка можно проверить в любое время учебного процесса». В этом плане ЕГЭ, по ее словам, «не является объективной системой оценки знаний», поскольку требует системной подготовки в плане бюрократии, оформлении бланка и так далее.

«Если ребенок прекрасно владеет предметом, то без специальной подготовки к ЕГЭ он никогда не получит высокий балл. Дело ближайших лет замена ЕГЭ другим нормальным объективным экзаменом», — резюмировала она.

Ранее в рамках пресс-конференции член комитета по образованию правительства Петербурга Анна Грубская заявила, что, несмотря на то, что коронавирус вынудил учебные заведения перейти на дистанционное обучение, этот год нельзя считать потерянным для образования. По ее словам, в начале следующего учебного года учитель сможет скорректировать работу так, чтобы начать с важных вопросов.