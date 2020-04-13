السوريون غير راضين عن الفقر والفساد في البلاد - نتائج الاستطلاع

موسكو، 13 ابريل. نشر صندوق حماية القيم الوطنية دراسة للرأي العام للمواطنين السوريين، أظهرت نتائجه أن بشار الأسد يتراجع على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد. هذا ما كتبه كتب رئيس الصندوق، ألكسندر مالكيفيتش، في قناته Telegram.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي من جانب صندوق حماية القيم الوطنية بواسطة برنامج التواصل عبر الهاتف في الفترة من 31 مارس إلى 12 ابريل 2020 بمساعدة المتحدثين باللغة الأم. أظهرت نتائج الدراسة أن سكان سوريا لا يرون تغييرات إيجابية في حياتهم. وقد أعرب 32% فقط عن استعداده لدعم بشار الأسد في انتخابات 2021، من المواطنين السوريين الذين شاركوا في الاستطلاع.

"الانخفاض الملموس في تراجع نسبة التأييد للرئيس بشار الأسد مرتبط بترسيخ الفساد والمحسوبية في مستويات السلطة العُليا والدائرة المقربة من الرئيس. وأسفر ذلك عن مستوى معيشة منخفض للغاية: مع رصد البطالة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص السلع الغذائية.

التهديد الذي يلوح في الأفق بعودة الإرهاب يقترن بزيادة الجريمة، التي منطقياً تسعى إلى السلطة. إذا كان الناس في ظروف الحرب مستعدين لتحمل الوضع الاقتصادي الصعب في مقابل الأمن، فمع ظهور السلام، ازدادت متطلبات المجتمع. وحتى الآن ليس لدى الحكومة الحالية إجابات فعالة لهذه المتطلبات"، وذلك نقلاً عن ألكسندر مالكيفيتش بشأن نتائج الدراسة الاجتماعية.

يسود الإحساس بالتشائم في سوريا. وبحسب صندوق حماية القيم الوطنية، فإن الناس ينتظرون إصلاحات وسياسيين أقوياء جدد في السلطة قادرين على تجاوز الأزمة. القيادة الحالية لم تلب هذه التطلعات حتى الآن.

واختتم ألكسندر مالكيفيتش، رئيس صندوق حماية القيم الوطنية، بقوله ان "الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق شرعية السلطة - هو ما يتوقعه المجتمع الآن، ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت الحكومة السورية الحالية ستنجح في ذلك. من الواضح أن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، ومحاربة الفساد، وخلق مناخ مواتٍ للـ بيزنس، أمور غير مُتاحة في الظرف الراهن".