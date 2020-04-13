Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Также Новак сообщил, что российские нефтяные компании поддержали сделку ОПЕК+. Они готовы предпринимать радикальные меры по снижению добычи в ближайшие два месяца. Общее сокращение может составить до 20 млн баррелей в сутки, добавил Новак.

«Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — заявил Новак в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти 12 апреля после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее пояснил, что договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, без них глобальную экономику ждет хаос.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский объяснил решение России пойти на новую сделку ОПЕК+. По его словам, решение о выходе из переговоров в марте было оправданным. Требования Саудовской Аравии напоминали рэкет, напомнил Сатановский. Он отметил, что Путин «никогда не идет на уступки под давлением, шантажом».