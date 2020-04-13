Донбасс сегодня: визит Зеленского в ООС пошел не по плану, волонтеры лечат ВСУ от COVID-19

Донбасс, 13 апреля. Президент Украины посетил зону ООС. Без волонтерской помощи с лекарствами украинская армия не перенесет эпидемию коронавируса. Потери мирных жителей при новом командующем восточной группировкой украинских войск возросли в разы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки отмечены шестью обстрелами городов Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями. При стрельбе использовались минометы, гранатометы, орудия боевых машин пехоты и пулеметы. Обстреляны Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР, на западе столицы республики повреждены два жилых дома.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону ООС

В минувшую субботу Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область, в район участка разведения сторон «Богдановка — Петровское». Президент раздавал награды целым группам военнослужащих из числа минометных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов, которые регулярно проводят обстрелы мирных районов ДНР, сообщают в управлении Народной милиции республики. Визит украинского первого лица сопровождался чередой конфузов.

Жители села Богдановка на целые сутки лишились мобильной связи, телевидения и радио. Районы, где побывал Зеленский, обслуживались комплексами радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», которые осуществляли полное радиоподавление, в том числе и каналов управления беспилотниками ОБСЕ. Беспилотный летательный аппарат, который проводил съемку торжественных мероприятий с участием Зеленского, потерял управление из-за несогласованных действий РЭБ 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и представителей президентской охраны. Последняя травмировала одного из местных жителей. Он был избит за то, что пытался задать главе Украины вопрос о том, почему военная техника 128-й бригады ВСУ установлена неподалеку от его дома.

Перед визитом Зеленского медицинская комиссия из оперативно-тактической группировки «Восток» проводила проверку изолятора 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Врачи выявили четыре случая заболеваемости туберкулезом. Изолятор срочно закрыт, а всех больных перевели в больницу Мариуполя. Также военные ДНР сообщают о том, что один из туберкулезных больных из числа военнослужащих бригады скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Больных коронавирусом военных лечат с помощью волонтеров

Командиры 25-й десантной и 59-й мотопехотной бригад армии Украины обратились к волонтерским организациям с просьбой помочь в борьбе с COVID-19 на передовой, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Комбриг Зенченко, не сумевший сдержать пандемию вируса в своей бригаде, обратился в международную организацию ASAP RESCUE за помощью в поставках лекарств, дезинфицирующих и защитных средств для борьбы с вирусом в карантинных условиях.

Как известно, указанная организация специализируется на помощи мирному населению и способствует эвакуации с поля боя раненых бойцов. В это же время комбриг Шаповалов, опасаясь за здоровье своих подчиненных в 59-й бригаде, попросил волонтеров о дополнительных поставках дезсредств и средств защиты. Они привезли в бригаду необходимый медицинский груз, не согласовав свой приезд со штабом силовой операции. Как итог, представители волонтерских организаций задержаны сотрудниками военной полиции, а штаб оперативно-тактической группировки «Север» проводит служебное расследование в отношении Шаповалова, обвиняя его в несогласованности действий и нарушении условий карантина.

Новые лица в ООС

В оборонном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН рассказали о недавно назначенном командире оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Восток» генерал-майоре Соколове А. В. Под его руководством с марта текущего года удары по населенным пунктам республики резко активизировались. Только за неделю дончане зафиксировали 133 обстрела своей территории, в том числе с применением тяжелого вооружения, артиллерии и боевых машин.

Разрушениям и повреждениям подверглись более трех десятков объектов жилой инфраструктуры, ранены двое гражданских, одна мирная жительница 1995 года рождения погибла. Соколов воюет против народа Донбасса с 2015 года, с момента, когда был назначен командиром 72-й механизированной бригады украинской армии. Видимо, генерал-майор отличился своим умением вести боевые действия против мирного населения, за что и был представлен к поощрению в виде повышения по службе.