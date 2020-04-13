Работники московской клиники пожаловались на действия «Альянса врачей»

Москва, 13 апреля. Сотрудники московской поликлиники № 218 пожаловались на действия так называемого профсоюза «Альянс врачей». Медики отметили, что сотрудники организации мешали им работать.

Ранее «Альянс врачей» отрапортовал в Twitter о том, как доставил в медучреждение партию средств индивидуальной защиты. В сообщении также утверждалось, что среди сотрудников клиники якобы выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Однако главный врач клиники Нателла Парсаданян сообщила корреспонденту издания «Политика сегодня», что в учреждении и до этого имелось достаточное количество масок и перчаток.

«То, что они («Альянс врачей». — Прим. ФАН) нам принесли — мы не нуждаемся в этом. Принесли это все без каких-то документов, и в данный момент они просто мешают работе», — отметила она.

Парсаданян подчеркнула, что контактировавших с инфицированными медиков отправляют на карантин.

«У нас на территории поликлиники больных нет и не может быть. У нас даже контактные сидят дома», — добавила она.

Ранее заявление «Альянса врачей» о нехватке средств защиты опровергали в Центральной городской больнице Реутова. Главврач учреждения Гарик Хачатрян сказал, что ЦГБ не нуждается в помощи, а на территорию представителей профсоюза не пустили в связи с действием карантинного режима.