Сирия, 13 апреля. В провинции Даръа был убит бывший боевик вооруженной оппозиции, примирившийся с властями. В пригороде Ракки была найдена братская могила. Произошел взрыв в городе Аль-Хувейз в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали 2,7 гектара территории в Даръа и Дамаске; пережили нападение неизвестных в южной части Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мирного жителя в городе Шхиль на юго-востоке от Дейр-эз-Зора; по неподтвержденным данным, совершило вылазку в зоне контроля союзников САА в пустыне Бадия аш-Шам.

Курдские вооруженные группировки: задержали сирийца в районе Аль-Машлаб в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают неподтвержденные сообщения о вылазке террористов «Исламского государства» на территории пустыни Бадия аш-Шам в западной части Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (SR_OKA) заявляет о том, что боевики приблизились к позициям проасадовских военизированных формирований в районе населенного пункта Кобаджиб, воспользовавшись песчаной бурей, в результате чего несколько бойцов союзных Сирийской арабской армии (САА) сил были убиты. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Между тем в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции было найдено тело мужчины. Им оказался сириец по имени Хуссейн аль-Хаммуд аль-Хадбан. Убийство произошло в городе Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Предполагается, что к этому причастны «спящие ячейки» террористической группировки.

Провинция Даръа

В провинции произошло еще одно нападение неизвестных. Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), в населенном пункте Музайриб в южной части провинции был убит один из бывших боевиков, который урегулировал свой правовой статус с правительством САР во время операции «Базальт», проводившейся летом 2018 года. В его убийстве подозреваются террористы, выступавшие против прекращения кровопролитной борьбы в регионе, которые до сих пор скрываются в безлюдных районах Даръа.

В провинциях Дамаск и Даръа прошел еще один этап работ по разминированию местности. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, саперам Сирийской арабской армии (САА) удалось зачистить 2,7 гектара территории, а также выявить 61 СВУ.

Провинция Ракка

Агентство новостей 7 Al Press сообщает о том, что в деревне Хамарат в пригороде административного центра провинции была обнаружена новая братская могила, в которой, по предварительным данным, погребены тела порядка 200 человек. Предполагается, что все они погибли во время оккупации города террористами «Исламского государства». Большая часть была казнена террористами. О местонахождении захоронения местным властям сообщили мирные жители. Эксгумация тел и установление личности погибших займет несколько дней. Напомним, Ракка была полностью зачищена от джихадистов ИГ1 в октябре 2017 года.

Медиапортал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в районе Аль-Машлаб в Ракке курдскими боевиками без предъявления обвинений был задержан сириец по имени Абдулла аль-Муджихад. Его родственники обеспокоены, поскольку им не было предоставлено никакой информации о местонахождении Абдуллы.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в северной части Хамы прогремел взрыв. Одна из мин, оставленных террористами, сработала в окрестностях населенного пункта Аль-Хувейз. Жертвой произошедшего стал один из сирийских граждан. Пострадавшего доставили в больницу. О степени полученных им травм пока ничего неизвестно.

Напомним, Аль-Хувейз перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в мае прошлого года, после чего исламисты не рез предпринимали попытки контратак на данном направлении. Создать вокруг города безопасную зону удалось лишь после зачистки прилегающих северных районов Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.