Сотрудничество с Китаем обернется для Украины катастрофой

Киев, 13 апреля. Изменение курса развития Украины с Запада на Восток, а именно в сторону Китая, может обернуться для страны катастрофой, считает экс-глава службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Селецкий.

Селецкий отметил в статье для издания «Зеркало недели», что в Киеве начинают понимать, что перспектив вступления в Евросоюз нет. ЕС и США используют свое положение, чтобы получить максимальную выгоду от Киева. Запад руководствуется исключительно личными интересами, это доказала ситуация с траншами Международного валютного фонда (МВФ).

«Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается», — добавил он.

Автор статьи напомнил, что Пекин проявляет интерес к Украине еще со времен президентства Виктора Януковича. Тогда велись разговоры о том, что Китай может взять в аренду на 50 лет три миллиона гектаров земли. Однако Селецкий призвал обратить внимание на печальный опыт других стран, которые заключали такую сделку с КНР. После ухода КНР территория становилась непригодной для взращивания сельскохозяйственных культур.

Селецкий считает, что смена направления политики с Запада на Восток – на Китай – может обернуться катастрофой для Киева. Сотрудничество с Китаем лишь усугубит положение Украины и лишит главного ценного ресурса – земли, подытожил эксперт.