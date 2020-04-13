Вашингтон, 13 апреля. Военнослужащий ВМС США, проходивший службу на борту авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), скончался от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

В ведомстве отметили, что 30 марта у матроса была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего он был доставлен в военный госпиталь на острове Гуам.

«Приписанный к «Теодору Рузвельту» матрос, которого доставили в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, скончался от коронавируса 13 апреля», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что к 12 апреля 92% команды авианосца прошли тестирование на коронавирус. Инфекция была обнаружена у 585 моряков. Более 3,7 тысячи тестов оказались отрицательными.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории США зафиксировано более 557 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,5 тысячи человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.