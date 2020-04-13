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Первый член экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» скончался от коронавируса

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Первый член экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» скончался от коронавируса

Вашингтон, 13 апреля. Военнослужащий ВМС США, проходивший службу на борту авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), скончался от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

В ведомстве отметили, что 30 марта у матроса была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего он был доставлен в военный госпиталь на острове Гуам.

«Приписанный к «Теодору Рузвельту» матрос, которого доставили в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, скончался от коронавируса 13 апреля», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что к 12 апреля 92% команды авианосца прошли тестирование на коронавирус. Инфекция была обнаружена у 585 моряков. Более 3,7 тысячи тестов оказались отрицательными.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории США зафиксировано более 557 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,5 тысячи человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Первый член экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» скончался от коронавируса

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