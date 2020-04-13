Успенская призналась, что упала на живот на седьмом месяце беременности

Москва, 13 апреля. Звезда шансона Любовь Успенская призналась, что во время беременности упала на живот после свадьбы. Об этом певица рассказала в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Бывший муж Любови Успенской, музыкант Виктор рассказал, как делал ей предложение выйти замуж. Свадебное торжество было пышным. Брат исполнительницы Ефим Сицкер заявил, что на празднике гуляли около 200 гостей.

«Ну, свадьба, вы понимаете, пышная свадьба, это не говорит о том, что и брак будет пышный. То есть я делала это необдуманно, как-то легкомысленно», — призналась Успенская.

Вскоре Любовь и Виктор узнали, что ждут ребенка. Молодая пара была счастлива. Однажды Успенская поскользнулась на ступеньках троллейбуса и упала животом на асфальт. Ее незамедлительно доставили в больницу, где врачи вызвали роды искусственным образом.

У Успенской родились два семимесячных мальчика. Один умер сразу, а от второго заставили отказаться медики, так как у него было мало шансов выжить. Виктор до сих пор верит, что мальчику удалось выжить.

Напомним, ранее Любовь Успенская пожаловалась на отмену концертов и корпоративов из-за коронавируса и предложила фанатам интересную идею со своим участием.