Россияне сократят время на поиск работы благодаря революционному онлайн-сервису

Новая система учета телефонных звонков как минимум на четверть повышает шанс российских соискателей с первого раза дозвониться до заинтересованного работодателя. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал директор по продукту одного из крупнейших онлайн-ресурсов для поиска работы и сотрудников Алексей Захаров. Революционный онлайн-инструмент сокращает усилия по поиску работы в кризисный период.

«Часто бывает, что работодатели и соискатели хотят начинать коммуникацию разным способом, — приводит пример Захаров. — Например, работодатель хочет все заявки от соискателей принимать в виде откликов. А соискатель, если это, допустим, рабочая профессия, предпочитает просто позвонить и узнать. Ему не хочется регистрироваться, что-то нажимать, он хочет сразу поговорить с человеком. Здесь мы выступаем как некий универсальный транслятор, который с самого начала преобразовывает коммуникации в удобный вид как для соискателя, так и для работодателя».

Система учета телефонных звонков, получившая название «колл-трекинг» (call tracking), позволит работодателям учитывать в своей статистике как отклики на сайте, так и звонки. Таким образом компании смогут оценивать полную эффективность каждой опубликованной вакансии и быстрее нанимать необходимых сотрудников. При регистрации новых компаний сервис подключится автоматически ко всем вакансиям, предложенным в Москве и Московской области.

По собранной сервисом «Работа.ру» статистике, в 38% случаев работодатели пропускают звонки от соискателей и разговора не происходит. В нерабочие дни количество неотвеченных звонков доходит до 70%.

«Объем проблемы достаточно серьезный, — отмечает собеседник ФАН. — По сути, больше четверти возможных коммуникаций теряется. Что это означает? Работодатель и соискатель не могут друг друга найти. Наша задача — сделать так, чтобы максимальное количество из них хотя бы начали коммуникацию. Таким образом, мы добиваемся того, чтобы как можно больше заинтересованных работодателей и соискателей связались между собой».

Работа системы заключается в следующем. Колл-трекинг автоматически заменяет единый номер, указанный работодателем, на другой, доступный из пула дополнительных номеров. При звонке происходит переадресация на номер компании. При этом информация о звонке и номер соискателя уже записаны в личном кабинете работодателя на портале «Работа.ру», входящего в экосистему Сбербанка.

«Уже к концу II квартала 2020 года колл-трекинг будет доступен для компаний по всей России, — отметил разработчик системы. — Благодаря этой технологии работодатели получат возможность собрать уникальную статистику и усовершенствовать подход к подбору персонала. Среди сайтов по поиску работы это уникальная возможность. Что особенно важно, эта услуга абсолютно бесплатна как для работодателей, так и для соискателей. Таким образом, мы поддерживаем их в этот сложный момент».

Этот сервис также позволяет эффективно фильтровать ненужные рекламные звонки — так называемый спам. С каждым днем база спам-номеров становится больше, эффективно отсекая бесполезные контакты и повышая шансы для реальных соискателей, отмечают в компании.

Важность подобных цифровых сервисов по поиску работы отмечают и эксперты в области подбора персонала.

«Сейчас трудоустройство в большинстве случаев происходит как раз при помощи различных онлайн-сервисов, — объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. — Рекрутинг сейчас практически весь уходит в Интернет, причем зачастую — в социальные сети. Это правда жизни».

Можно с уверенностью говорить, что в сфере поиска работы уже произошла цифровая революция, отмечает эксперт. Сейчас активно идет глобальная «перезагрузка» служб занятости, в том числе и государственных.

«Существует государственный сервис по трудоустройству службы занятости, — напоминает профессор Финансового университета. — У них также есть свои сайты, где можно искать работу, трудоустраиваться».

Для подбора персонала организации уже широко используют чат-боты, bigdata и различные подобные инструменты, добавляет эксперт. Однако если идет подбор персонала в регионах, там бывает медленный Интернет или еще какие-то сложности. В этом случае возникает проблема так называемого «регионального цифрового неравенства», указывает собеседница ФАН.

Поэтому все эти инструменты обязательно нуждаются и в настройке, и в доработке. Нужно выявлять такие проблемы и искать пути их преодоления, подчеркивает Юлия Долженкова.

По данным исследования компании «Социологический антикризисный центр», проведенного в начале апреля, порядка 10% опрошенных потеряли работу или их компания закрылась, 26% не имеют накоплений и дополнительного дохода, но имеют кредиты, а 46% опрошенных боятся, что их семье не на что будет жить.

Ранее ФАН рассказал, как потерявшие работу из-за пандемии россияне выживают в условиях карантина.