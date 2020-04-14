В МЧС разъяснили меры наказания за несоблюдение режима повышенной готовности и ЧС

Москва, 14 апреля. МЧС России распоряжением правительства попало в перечень должностных лиц и федеральных служб, госкорпораций и органов власти субъектов РФ, которые теперь имеют право составлять протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Федеральному агентству новостей стало известно, как именно будет выполняться это распоряжение внутри ведомства.

Сотрудники МЧС России получили право составлять протоколы в отношении нарушителей правил поведения при ЧС согласно статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как уточнили ФАН в ведомстве, это право распространяется на режим повышенной готовности.

«В указанный перечень вошли должностные лица структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов, в том числе должностные лица пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований, — уточнили в ведомстве. — Порядок привлечения должностных лиц на территории субъекта определит начальник главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации».

Как стало известно ФАН, спасатели смогут составлять протоколы в рамках «осуществления контрольно-надзорной деятельности и проведения плановых рейдов в пределах компетенции МЧС России». Это означает, что у МЧС появилось больше полномочий для действий в режиме ЧС и повышенной готовности, но вовсе не значит, что они будут проводить дополнительные рейды или проверки в условиях борьбы с коронавирусом, как это уже расценили многие.

Спасатели по-прежнему будут проводить свои плановые проверки и рейды, а на внеплановые отправляться по распоряжению других ответственных ведомств. Опубликованный правительством перечень, куда вошло МЧС России, скорее наделяет спасателей возможностью помочь надзорным органом следить за безопасностью в регионе. В ведомстве также добавили, что сотрудники МЧС при составлении протоколов будут работать совместно с правоохранительными органами.

Добавим, с поправками от 1 апреля статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вступает в силу при невыполнении правил при введении режима повышенной готовности (а в этом режиме уже живут регионы России). Правила касаются тех территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В список входит и нарушение режима самоизоляции.

Для нарушителей предусмотрены предупреждение и штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 10 до 50 тысяч руб., для ИП — штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Согласно приложению к распоряжению правительства, право составлять протоколы получили также должностные лица полиции и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.