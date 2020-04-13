Президент гарантировал выплаты всем врачам, которые присоединятся к борьбе с вирусом

Владимир Путин пообещал распространить введенные ранее дополнительные федеральные выплаты медперсоналу на всех работников здравоохранения, которые присоединятся к своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания по ситуации с распространением эпидемии в России.

«Как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ», — напомнил Путин руководству Минздрава и Роспотребнадзора, отметив, что в Москве и целом ряде других регионов сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки.

Президент считает, что вся система здравоохранения сегодня должна работать как единый механизм: ресурсы должны направляться туда, где они нужны здесь и сейчас. В том числе и кадровые ресурсы.

«Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы», — сказал президент.

Естественный вопрос: будут ли распространяться на такие врачебные бригады те федеральные выплаты, которые ввел Путин? Президент ответил:

«Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты».

Напомним, Владимир Путин объявил о дополнительных федеральных ежемесячных доплатах для медработников, которые непосредственно работают с вирус-положительными пациентами: 80 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч — медицинским сестрам, 25 тысяч — младшему медицинскому персоналу. Врачи скорой помощи, выезжающие на вызов к больным коронавирусом, будут получать по 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч. При этом сохраняются все региональные доплаты.