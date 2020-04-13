Экс-министр обороны Украины использует карантин в Крыму для наживы

Севастополь, 13 апреля. Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев отказался закрывать свой отель в Севастополе на карантин. Кроме того, бизнесмен угрожает представителям СМИ, которые призвали его соблюдать режим изоляции.

В отеле «Аквамарин», принадлежащем Лебедеву, в конце марта был выявлен случай заражения коронавирусом. Роспотребнадзор запретил обитателям гостиницы покидать ее пределы.

Позже в СМИ появилась информация, что постояльцам угрожают выселением за неуплату. Сообщалось, что жильцов заставляют покидать номера и не обеспечивают питанием, передает Nation News.

На ситуацию обратил внимание главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко, опубликовавший в Сети специальный ролик. Видео посвящено методам работы Лебедева, который использует карантин в Крыму для наживы.

«Он, по сути, взял в заложники людей, которые находились у него на территории зараженного комплекса, и вымогал у правительства деньги (на их содержание. — Прим. ФАН)», — считает Осташко.

В ответ экс-глава Минобороны Украины принялся откровенно угрожать журналисту, используя при этом карманный ресурс forpostsevastopol.ru, который не зарегистрирован в качестве СМИ. Лебедев привык действовать методами давления, при этом никогда не подает в суд, понимая бесперспективность подобного решения.