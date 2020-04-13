Сябитова рассказала, как найти любовь в условиях режима самоизоляции

Москва, 13 апреля. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, как найти вторую половинку в условиях эпидемии коронавируса.

По ее словам, Интернет стал единственным способом знакомств в условиях самоизоляции, поэтому стоит уделить внимание сайтам знакомств. При этом тем, кто ищет вторую половинку с хорошим достатком, следует сосредоточить свои усилия на определенных сообществах, где есть большое количество состоятельных людей, передает iReactor.

«Если вы решили, что богатый нужен, тогда ходите по социальным сетям, в группах в поисках тех, кто в яхт-клубах и гольф-клубах. Там люди достаточно обеспеченные. Там и знакомьтесь», — пояснила Сябитова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 114 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались. Более 1,5 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, передает «Газета.ru».

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.