Сатановский объяснил решение России пойти на новую сделку ОПЕК+

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин никогда не идет на шантаж. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский, комментируя новую сделку ОПЕК+ после ее провала в марте.

Сатановский в программе «Право знать!» подробно объяснил, почему Россия приняла решение пойти на сделку ОПЕК+. По его словам, решение о выходе из переговоров в марте было оправданным. Требования Саудовской Аравии напоминали рэкет, добавил Евгений Сатановский.

Он отметил, что Путин «никогда не идет на уступки под давлением, шантажом». По словам эксперта, обмануть главу российского государства практически невозможно.

«На старых переговорах принц нас шантажировал со всей простотой своей бедуинской жизни, «наехал» на нас. А мы выдали свои разумные предложения», — напомнил политолог.

Через месяц в мире возникла новая политико-экономическая ситуация, которая потребовала иных решений. РФ согласилась на новую сделку, исходя из сложившейся ситуации и реальных потребностей, тем самым продемонстрировав, что способна «не упираться рогом».

«Путин никогда не упирается в ситуациях, когда, что называется, взыграло ретивое. И этим он отличается от очень многих, того же Обамы и европейцев, которые мрут от коронавируса, но вводят против нас новые санкции», — подчеркнул Евгений Сатановский.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Договоренности начнут действовать с 1 мая этого года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее пояснил, что договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, без них глобальную экономику ждет хаос.