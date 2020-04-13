Телеканал RT создал «Карту взаимопомощи»

Москва, 13 апреля. Телеканал RT создал проект «Карта взаимопомощи» на своей странице «Дальше действовать будем мы» для волонтеров и тех, кому нужна поддержка в трудную минуту.

Добровольцам необходимо авторизоваться и отметить свое местоположение, после чего на карте отобразится местонахождение людей неподалеку от вас, которым нужна помощь.

Если вы сами или ваши знакомые нуждаются в помощи, то можно отправить заявку, в которой нужно указать, кем вы приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтеры могли ему все объяснить. Подчеркивается, что при этом необходимо указать свою точную геолокацию. После обработки заявка сразу появится на карте.

Когда волонтер справится с заданием, он сможет прикрепить фото или видеоотчет о проделанной работе, а заявка будет отмечена на карте как завершенная.